ЦСКА не успя да победи Ботев Враца

Боян Денчев
снимка: БТА
Враца,  
22.09.2025 22:41
 (БТА)

Мач от деветия кръг от Първа футболна лига:

Ботев Враца – ЦСКА      1:1 (0:0)

голмайстори: 0:1 Йоанис Питас 49, 1:1 Даниел Генов 75

жълти картони: Владислав Найденов, Никола Влайконич, Ромееш Ивей (Ботев); Бруно Жордао, Адриан Лапеня (ЦСКА)

главен съдия: Никола Попов

стадион "Христо Ботев", гр.Враца

 

състави

Ботев Враца: Димитър Евтимов, Аймен Суда (67-Хосе Гайегос), Ариан Кабаши, Владислав Найденов (60-Ромееш Ивей), Илия Юруков, Мартин Смоленски, Мартин Петков (60-Даниел Генов), Мартин Ачков (67-Мартин Дичев), Милен Стоев, Никола Влайкович, Радослав Цонев (88-Росен Маринов)

ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Адриан Лапеня, Бруно Жордао (46-Леандро Годой), Улаус Скаршем (84-Илиан Антонов), Теодор Иванов, Анжело Мартино, Иван Турицов (74-Дейвид Пастор), Йоанис Питас, Петко Панайотов (84-Давид Сегер), Илиан Илиев (74-Кевин Додай), Джеймс Ето'о

 

Ботев Враца и ЦСКА завършиха наравно 1:1 в среща от 9-ия кръг на Първа лига. Двубоят бе дебют за Валентин Илиев начело на „армейците“, а Йоанис Питас даде аванс на неговия тим. Даниел Генов изравни за домакините. 

Двубоят започна с минута мълчание в памет на шестгодишния Юлиан Крумов, който загуби битката с коварна болест.

ЦСКА можеше да поведе в резултата още в 3-ата минута, когато Йоанис Питас с глава стреля неточно. 

Ботев Враца отговори с опасен удар на Радослав Цонев в 14-ата минута, който бе отразен от Фьодор Лапоухов. 180 секунди по-късно Улаус Скаршем от гостите стреля, но Димитър Евтимов спаси. 

До края на полувремето и двата отбора намалиха темпото и заложиха повече на единоборствата, като липсваха интересни моменти.

На почивката временния треньор на ЦСКА Валентин Илиев пусна в игра Леандро Годой. Аржентинецът асистира в 49-ата минута на Йоанис Питас, който останал сам срещу Евтимов прати топката в мрежата за 1:0 в полза на „армейците“.

Този гол подейства като импулс за гостите от София, но атаките им не затрудниха защитата на Ботев. 

В 75-ата минута домакините стигнаха до изравнителен гол. Хосе Гайегос центрира в наказателното поле на ЦСКА и Даниел Генов с глава прати топката неспасяемо в мрежата на Лапоухов.

Капитанът на Ботев Генов можеше да направи пълен обрат в 82-ата минута, когато от пряк свободен удар прати топката в гредата. 

Кулминацията в срещата дойде в шестата минута на добавеното време, когато Давид Сегер намери в наказателното поле Питас, а той прати топката в мрежата на домакините. След справка с ВАР бе отсъдена засада на нападателя.  

/БД/

