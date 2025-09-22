Подробно търсене

Даниел Генов: "Трябва да сме доволни и на точката"

Боян Денчев
снимка: БТА
Враца,  
22.09.2025 23:18
 (БТА)

Голмайсторът за Ботев Враца Даниел Генов бе доволен след равенството 1:1 срещу ЦСКА от 9-ия кръг на Първа лига.

„Потрудихме се доста за този резултат. Трябва да сме доволни и на точката. Имахме своите шансове. Имахме план за мача и горе-долу го изпълнихме, притежанието бе за ЦСКА.

Доволни сме, направихме равен срещу Левски и срещу ЦСКА. Публиката се завърна на стадиона, като това ни мотивира. Като се разхождаме по центъра, хората ни се наслаждават. Всичко минава през много труд и себераздаване.

Тактическо решение бе да съм резерва. Разговаряхме с треньорския щаб през седмицата. Обясниха какви са техните планове и това се случи. Имаме силен състав, конкуренцията е жестока. Доказвам, че годините са само цифра, щастлив съм, че отбелязах и помогнах. Тренирахме центрирания и да вкарвам топки с глави. Христо Янев вкарва с лекота пет от пет фала, без да се напряга. Можем само да се учим от него", заяви Даниел Генов.

