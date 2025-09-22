Подробно търсене

Усман Дембеле триумфира със "Златната топка" за 2025 година

Боян Денчев
Усман Дембеле триумфира със "Златната топка" за 2025 година
Усман Дембеле триумфира със "Златната топка" за 2025 година
снимка: АР, Thibault Camus
Париж,  
22.09.2025 23:51
 (БТА) 
Всички носители на "Златната топка" от основаването на анкетата през 1956 година:

1956: Стенли Матюс (Англия)
1957: Алфредо Ди Стефано (Испания)
1958: Раймон Копа (Франция)
1959: Алфредо Ди Стефано (Испания)
1960: Луис Суарес (Испания)
1961: Омар Сивори (Италия)
1962: Йозеф Масопуст (Чехия)
1963: Лев Яшин (СССР)
1964: Денис Лоу (Шотландия)
1965: Еузебио (Португалия)
1966: Боби Чарлтън (Англия)
1967: Флориан Алберт (Унгария)
1968: Джордж Бест (Северна Ирландия)
1969: Джани Ривера (Италия)
1970: Герд Мюлер (Германия)
1971: Йохан Кройф (Нидерландия)
1972: Франц Бекенбауер (Германия)
1973: Йохан Кройф (Нидерландия)
1974: Йохан Кройф (Нидерландия)
1975: Олег Блохин (СССР)
1976: Франц Бекенбауер (Германия)
1977: Алан Симонсен (Дания)
1978: Кевин Кийгън (Англия)
1979: Кевин Кийгън (Англия)
1980: Карл-Хайнц Румениге (Германия)
1981: Карл-Хайнц Румениге (Германия)
1982: Паоло Роси (Италия)
1983: Мишел Платини (Франция)
1984: Мишел Платини (Франция)
1985: Мишел Платини (Франция)
1986: Игор Беланов (СССР)
1987: Рууд Гулит (Нидерландия)
1988: Марко ван Бастен (Нидерландия)
1989: Марко ван Бастен (Нидерландия)
1990: Лотар Матеус (Германия)
1991: Жан-Пиер Папен (Франция)
1992: Марко ван Бастен (Нидерландия)
1993: Роберто Баджо (Италия)
1994: Христо Стоичков (БЪЛГАРИЯ)
1995: Джордж Уеа (Либерия)
1996: Матиас Замер (Германия)
1997: Роналдо (Бразилия)
1998: Зинедин Зидан (Франция)
1999: Ривалдо (Бразилия)
2000: Луиш Фиго (Португалия)
2001: Майкъл Оуен (Англия)
2002: Роналдо (Бразилия)
2003: Павел Недвед (Чехия)
2004: Андрий Шевченко (Украйна)
2005: Роналдиньо (Бразилия)
2006: Фабио Канаваро (Италия)
2007: Кака (Бразилия)
2008: Кристиано Роналдо (Португалия)
2009: Лионел Меси (Аржентина)
2010: Лионел Меси (Аржентина)
2011: Лионел Меси (Аржентина)
2012: Лионел Меси (Аржентина)
2013: Кристиано Роналдо (Португалия)
2014: Кристиано Роналдо (Португалия)
2015: Лионел Меси (Аржентина)
2016: Кристиано Роналдо (Португалия)
2017: Кристиано Роналдо (Португалия)
2018: Лука Модрич (Хърватия)
2019: Лионел Меси (Аржентина)
2020: Не се присъжда заради пандемията от коронавирус
2021: Лионел Меси (Аржентина)
2022: Карим Бензема (Франция)
2023: Лонел Меси (Аржентина)
2024: Родри (Испания)
2025: Усман Дембеле (Франция)

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:17 на 23.09.2025 Новините от днес

22.09.2025 21:54 Официални актове и съобщения

С акта на Независимостта една от най-старите държави в Европа отново се появява на световната политическа карта като самостоятелна и независима държава, каза Наталия Киселова на тържествената заря проверка по повод 117 години от обявяването на Независимостта на България

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация