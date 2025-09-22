Усман Дембеле триумфира със "Златната топка" за 2025 година

Всички носители на "Златната топка" от основаването на анкетата през 1956 година: 1956: Стенли Матюс (Англия) 1957: Алфредо Ди Стефано (Испания) 1958: Раймон Копа (Франция) 1959: Алфредо Ди Стефано (Испания) 1960: Луис Суарес (Испания) 1961: Омар Сивори (Италия) 1962: Йозеф Масопуст (Чехия) 1963: Лев Яшин (СССР) 1964: Денис Лоу (Шотландия) 1965: Еузебио (Португалия) 1966: Боби Чарлтън (Англия) 1967: Флориан Алберт (Унгария) 1968: Джордж Бест (Северна Ирландия) 1969: Джани Ривера (Италия) 1970: Герд Мюлер (Германия) 1971: Йохан Кройф (Нидерландия) 1972: Франц Бекенбауер (Германия) 1973: Йохан Кройф (Нидерландия) 1974: Йохан Кройф (Нидерландия) 1975: Олег Блохин (СССР) 1976: Франц Бекенбауер (Германия) 1977: Алан Симонсен (Дания) 1978: Кевин Кийгън (Англия) 1979: Кевин Кийгън (Англия) 1980: Карл-Хайнц Румениге (Германия) 1981: Карл-Хайнц Румениге (Германия) 1982: Паоло Роси (Италия) 1983: Мишел Платини (Франция) 1984: Мишел Платини (Франция) 1985: Мишел Платини (Франция) 1986: Игор Беланов (СССР) 1987: Рууд Гулит (Нидерландия) 1988: Марко ван Бастен (Нидерландия) 1989: Марко ван Бастен (Нидерландия) 1990: Лотар Матеус (Германия) 1991: Жан-Пиер Папен (Франция) 1992: Марко ван Бастен (Нидерландия) 1993: Роберто Баджо (Италия) 1994: Христо Стоичков (БЪЛГАРИЯ) 1995: Джордж Уеа (Либерия) 1996: Матиас Замер (Германия) 1997: Роналдо (Бразилия) 1998: Зинедин Зидан (Франция) 1999: Ривалдо (Бразилия) 2000: Луиш Фиго (Португалия) 2001: Майкъл Оуен (Англия) 2002: Роналдо (Бразилия) 2003: Павел Недвед (Чехия) 2004: Андрий Шевченко (Украйна) 2005: Роналдиньо (Бразилия) 2006: Фабио Канаваро (Италия) 2007: Кака (Бразилия) 2008: Кристиано Роналдо (Португалия) 2009: Лионел Меси (Аржентина) 2010: Лионел Меси (Аржентина) 2011: Лионел Меси (Аржентина) 2012: Лионел Меси (Аржентина) 2013: Кристиано Роналдо (Португалия) 2014: Кристиано Роналдо (Португалия) 2015: Лионел Меси (Аржентина) 2016: Кристиано Роналдо (Португалия) 2017: Кристиано Роналдо (Португалия) 2018: Лука Модрич (Хърватия) 2019: Лионел Меси (Аржентина) 2020: Не се присъжда заради пандемията от коронавирус 2021: Лионел Меси (Аржентина) 2022: Карим Бензема (Франция) 2023: Лонел Меси (Аржентина) 2024: Родри (Испания) 2025: Усман Дембеле (Франция)