Луис Енрике бе определен за най-добър треньор

Луис Енрике беше избран за най-добър треньор за сезон 2024/25 на церемонията за връчване на „Златната топка“ в Париж. Наставникът на Пари Сен Жермен спечели в конкуренцията Антонио Конте, Ханзи Флик, Енцо Мареска и Арне Слот.

Испанецът изведе ПСЖ до титла в Шампионската лига, а на домашната сцена, спечели всички трофеи във Франция, добави и Суперкупата на Европа, но отстъпи във финала на Световното клубно първенство срещу Челси.

Енрике не присъства лично на церемонията, тъй като по същото време ПСЖ играеше отложеното дерби срещу Олимпик Марсилия (0:1) в Лига 1. Той обаче изпрати специално видеообръщение, в което благодари за признанието, посветено на Йохан Кройф. „Искам да благодаря на толкова много хора в този специален момент – на всички в ПСЖ, на играчите за невероятните им успехи, на президента, който винаги е до нас, и на Луис Кампос, с когото изградихме специална връзка“, каза специалистът.

За клуб на годината при мъжете бе избран Пари Сен Жермен, а при жените наградата бе за Арсенал.

При дамите наградата за най-добър треньор отиде при Сарина Вигман, която изведе Англия до европейската титла.

Стражът на Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума получи трофея „Яшин“ за най-добър вратар през сезон 2024/25 за изявите си с екипа на своя доскорошен клуб Пари Сен Жермен. За втори път в своята кариера Донарума печели тази награда, като първият случай беше през 2021 година заради европейската му титла с Италия.

Нападателят на Арсенал и бивш състезател на Спортинг Лисабон Виктьор Гьокереш ликува с приза "Герд Мюлер", който се връчва за най-добър голмайстор.