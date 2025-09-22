Валентин Илиев: "Със сигурност ситуацията не е лесна"

Временният старши треньор на ЦСКА Валентин Илиев дебютира начело на отбора с равенство срещу Ботев Враца – 1:1.

„Не ни достигна един гол. Създадохме достатъчно възможности да си решим мача преди да получим изравнителния гол. Като изключим първите 10-15 минути, след това отборът се успокои и започна да играе по начина, по който си бяхме говорили. Мачът се разви по най-добрия начин за нас. Отново получаваме гол от статично положение. Явно ще трябва да се работи още повече в тази насока. При наличието на двама централни нападатели, именно това си бяхме говорили, че искаме да изкарваме топката на фланга и след това да търсим развитие.

Мисля, че Годой се включи по най-добрия начин. От гледна точка на създадени положения и желание на футболистите, аз не мога да имам претенции.

Със сигурност ситуацията не е лесна. Аз съм тук, за да бъда максимално полезен на клуба. Готов съм да дам всичко от себе си. Вчера се запознахме с футболистите, но мисля, че дори за краткото време в тях видях позитивна енергия. Всички показаха разбиране и силно желание ситуацията да се подобрява. Ясно е, че няма да стане изведнъж, но силно се надявам това да е възможно най-скоро, защото всички го искаме.

За мен е чест и удоволствие да съм начело на ЦСКА. В клуба съм и съм готов винаги да помогна и да бъда на 100% на разположение. Такъв е начинът ми на мислене“, каза Валентин Илиев.