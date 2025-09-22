Производителят на популярно японско саке си смени наименованието, за да увеличи продажбите в глобален план

Производителят на популярното японско саке "Дасай" (Dassai) си смени наименованието, за да съответства на емблематичната марка и да повиши разпознаваемостта й на глобално ниво, предаде Киодо. По този начин компанията цели да увеличи продажбите на оризовата напитка в чужбина.

"Целият свят е наш пазар", каза главният изпълнителен директор на "Дасай" Казухиро Сакурай, като компанията се стреми в крайна сметка международните пазари да гарантират 70 на сто от общите продажби в сравнение с 40 на сто в момента на фона на спада на вътрешния пазар.

Преди ребрандирането през юни предишното име на пивоварната – "Ашай Шузо" (Asahi Shuzo) се оказа пречка в усилията ѝ за разширяване в чужбина, като често се бъркаше с други компании.

"Asahi", което означава "изгрев" или "сутрешно слънце", се използва широко в имената на японските компании, включително от един от гигантите в производството на напитки в страната.

Макар че изрази съжаление за раздялата с познатото име, използвано от пивоварната от 1948 г., Сакурай каза, че вярва, че промяната ще помогне за развитието на родния град на компанията. Наименованието Дасай се отнася за видрите, наблюдавани в региона в префектура Ямагучи, Западна Япония, където се намира пивоварната, според уебсайта на компанията.

Покойният японски премиер Шиндзо Абе, чийто избирателен район е бил в тази префектура, подари саке "Дасай", което е популярно с мекия си вкус, на бившия президент на САЩ Барак Обама

Вътрешните доставки на саке намаляват на фона на намалената консумация на алкохол в Япония: през финансовата 2023 г. е доставена едва една пета от пиковото ниво от пет десетилетия по-рано. За разлика от това доставките в чужбина продължават да нарастват на на фона на глобалния бум на японската кухня.

"Дасай" е решена да увеличи в бъдеще присъствието си в САЩ и Европа в допълнение към азиатския пазар, който отдавна е основната ѝ дестинация за продажби в чужбина.

През 2023 г. компанията основава пивоварна (процесът на правене на саке наподобява този на бирата - бел. ред.) в щата Ню Йорк, за да произвежда и продава саке на местно ниво, използвайки ориз, отглеждан в САЩ, което помага да се сведе до минимум въздействието на митата, наложени от президента Доналд Тръмп.

"Дасай" пусна неотдавна на Световното изложение в Осака специално саке, приготвено в сътрудничество с Австрия, като по време на процеса на ферментация, се пуска "Лагунен валс" на Йохан Щраус -син.