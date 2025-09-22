Христо Янев: "Доволен съм, че проявихме характер, не се пречупиха след гола на ЦСКА"

Треньорът на Ботев Враца Христо Янев говори след равенството 1:1 срещу ЦСКА в мач от 9-ия кръг на Първа лига. Бившият футболист на "армейците" бе категоричен, че е готов да застане начело на рекордьора по титли в България.

„Честит празник на всички българи! Доволен съм, че проявихме характер, не се пречупиха след гола на ЦСКА. Поздравявам цялата съблекалня. След 60-ата минута ЦСКА се поумори, дотогава те имаха инициативата. Хората, които се появиха през второто полувреме дадоха нова енергия, нов облик, за да вземем точка, която можеше да бъде и повече в края на мача. Ивей, Дани, Хосе се включиха много добре, бяхме говорили през седмицата, знаеха каква ще е тяхната роля, изпълниха плана ни и помогнаха. Тренираме с Генов, той е от класните изпълнители на статични положения, беше ясно, че мачът ще е физически. ЦСКА ни изненада с начина си на игра, трябва да призная, очаквахме друго, но момчетата успяха да реагират по отличен начин. Бях болезнено честен с отбора в дните преди мача, всички сме част от Ботев Враца в момента, ясно е, че аз съм Христо Янев за футболна България благодарение на ЦСКА.

Времето ще покаже, готов съм да дам своя опит на ЦСКА, но ако има нещо, което да се случи, трябва да излезе не от мен, близкото бъдеще ще покаже какво ще се случи. Ботев Враца държеше да бъда тук и да покажа на какво съм способен. Първо, горд съм от представянето на отбора, успяхме да променим целия облик, това отне година-година и половина, да селектирам определени футболисти. Не ми е приятно да коментирам ситуация, от която съм напълно далеч. За всички е ясно, че ЦСКА трябва да изглежда по-различен начин. Най-малкото хората на терена трябва да отговарят на енергията по трибуните, ЦСКА е начин на живот. Най-голямата победа за мен е, че стадионът беше почти пълен“, каза Христо Янев.