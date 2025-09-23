Усман Дембеле победи конкуренцията и вдигна "Златната топка" за 2025 година

Подробно търсене

Боян Денчев
AP, Paris Saint-Germain's Ousmane Dembélé receives the 2025 Men's Ballon d'Or during the 69th Ballon d'Or awards ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris, Monday, Sept. 22, 2025. (AP Photo/Thibault Camus)
Париж,  
23.09.2025 00:21
 (БТА)

Футболистът на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен Усман Дембеле беше избран за носител на „Златната топка“ за сезон 2024/25 в 69-ото издание на анкетата на „Франс Футбол“ на церемония в Париж. Призът му беше връчен от бившата бразилска звезда Роналдиньо, който вдигна наградата през 2005 година.

28-годишният Дембеле реализира 35 гола и даде 16 асистенции в 53 двубоя във всички турнири, като имаше основен принос за първия триумф на ПСЖ в Шампионската лига, както и за трите купи на домашната сцена. Френският национал изпревари Ламин Ямал от Барселона. На трета позиция остана Витиня също от ПСЖ. Лидерът на Ливърпул Мохамед Салах завърши четвърти. В топ 10 допълниха още - Рафиня (Барселона), Ашраф Хакими (ПСЖ), Килиан Мбапе (Реал Мадрид), Коул Палмър (Челси), Джанлуиджи Донарума (Манчестър Сити) и Нуно Мендеш (ПСЖ). 

Звездата на Барселона Айтана Бонмати спечели “Златната топка” при жените за трета поредна година. Тя е първата състезателка при дамите, която вдига най-ценното индивидуално отличие във футбола за трети път. 27-годишната испанка изпревари за приза сънародничката си Мариона Калдентей.

/БД/

