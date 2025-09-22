Ботев Враца и ЦСКА завършиха наравно

Подробно търсене

Боян Денчев
снимка: БТА
Враца,  
22.09.2025 22:32
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от деветия кръг на Първа лига:

Ботев Враца – ЦСКА – 1:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Йоанис Питас 49, 1:1 Даниел Генов 75

Арда Кърджали - Черно море Варна – 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Николай Златев 28
червен картон: Давид Акинтола (Арда)

от неделя:
Септември София - Ботев Пловдив - 1:3 (1:1)
голмайстори: 0:1 Армстронг Око-Флекс 9, 1:1 Георги Върбанов 34, 
1:2 Маскоте 77, 1:3 Армстронг Око-Флекс 90+5
пропуск от дузпа: Тодор Неделев 50-ата минута
червен картон: Себастиан Уейд (Септември) 

Славия - Берое Стара Загора - 0:0

от събота:
Добруджа - Локомотив София - 2:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Спас Делев 53, 1:1 Лукас Кардосо 63 дузпа, 
2:1 Лукас Кардосо 80, 2:2 Ангел Лясков 86
червен картон: Ерол Дост (Локомотив София, 72-ата минута)  

ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив - 4:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Марто Бойчев 43, 2:0 Атанас Илиев 51, 3:0 Мамаду Диало 67, 4:0 Мамаду Диало 70  

от петък:
Левски - Лудогорец                 - 0:0

Монтана - Спартак Варна            - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Дамян Йорданов 32, 1:1 Борис Димитров 50, 1:2  Мартин Михайлов 58 автогол

временно класиране:
 1. Левски              8   6  2  0  15:4   20 точки 
 2. ЦСКА 1948           9   6  1  2  16:8   19
 3. Лудогорец           8   5  3  0  14:3   18   
 4. Черно море          9   5  3  1  14:5   18
 5. Локомотив Пловдив   8   4  4  1   9:9   16
 6. Локомотив София     9   2  5  2   9:7   11
 7. Ботев Враца         9   2  5  2   7:7   11
 8.  Монтана            9   3  2  4   7:13  11
 9. Спартак Варна       9   2  4  3  10:10  10
10. Берое               8   2  4  2   9:11  10
11. Арда Кърджали       9   2  3  4   9:10   9
12. ЦСКА                9   1  5  3   8:9    8
13. Добруджа            9   2  1  6   8:14   7 
14. Ботев Пловдив       8   2  1  5   8:14   7
15. Славия              9   1  2  5   9:16   6
16. Септември София     9   2  0  7   9:21   6

/БД/

С акта на Независимостта една от най-старите държави в Европа отново се появява на световната политическа карта като самостоятелна и независима държава, каза Наталия Киселова на тържествената заря проверка по повод 117 години от обявяването на Независимостта на България

