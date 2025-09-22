АА: Турция действа с визия, която позволява справяне с всеобхватни, сложни и дълбоко болезнени кризи, заяви Ердоган

Турция действа с визия, която позволява справяне с всеобхватни, сложни и дълбоко болезнени кризи, като същевременно защитава както собствената си сигурност, така и споделеното бъдеще на човечеството, казва турският президент Реджеп Тайип Ердоган в статия, публикувана в "Нюзуик". Това предаде специално за БТА Анадолската агенция.

Трайният призив на Турция, вкоренен в принципа, че „светът е по-голям от пет“, надхвърля обикновената критика на настоящия глобален ред и въплъщава визия за колективното бъдеще на човечеството, заяви Ердоган.

Коментарите му бяха направени в статия, публикувана в "Нюзуик" в понеделник, съобщи ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран в турската социална медийна платформа "Ен Сосял".

Ердоган заяви, че конфликтите, беззаконието, тероризмът, пандемиите, климатичните кризи и нарастващите несправедливост и неравенство оказват огромен натиск върху настоящия международен ред на фона на продължаващата поредица от увеличаващи се предизвикателства.

„Турция действа с визия, че без да прави компромис с подхода си към външната политика, съсредоточен върху принципите на справедливостта, мира и солидарността, тя се справя с всеобхватни, сложни и дълбоко болезнени кризи, като същевременно защитава както собствената си сигурност, така и споделеното бъдеще на човечеството“, заяви той.

ООН, основана след Втората световна война за запазване на мира и сигурността, сега „за съжаление“ не е в състояние да изпълни тази основна мисия на фона на днешните предизвикателства, подчерта турският президент.

Съветът за сигурност на ООН, създаден на принципите на справедливост и равенство, видя как вземането на решения по регионални и глобални кризи е сведено „до волята и интересите на едва пет държави“, добави той.

„Тази несправедлива структура, която е сред основните източници на безизходиците на нашето време“, спешно се нуждае от реформа, за да може ООН отново да функционира като ефективен център на мултилатерализма, верен на своите основополагащи принципи, и да предлага справедливи решения на глобалните предизвикателства, добави той.

В условията на намаляващата ефективност на ООН и все по-сложните геополитически предизвикателства, Анкара е превърнала диалога и посредничеството в крайъгълен камък на своята външна политика, заяви Ердоган, като подчерта, че Черноморската зърнена сделка е пример за този ангажимент и е донесла осезаеми ползи както за регионалната, така и за глобалната сигурност и стабилност.

От Кавказ до Африка и от Близкия изток до Балканите, Турция продължава да носи отговорността да търси справедливи дипломатически решения на конфликтите и да работи за изграждането на траен и справедлив мир, отбеляза той.

Подходът на Анкара към дипломацията се простира отвъд разрешаването на конфликти и обхваща хуманитарните проблеми, каза той, като отбеляза, че позицията на страната като един от водещите световни доставчици на хуманитарна помощ отразява отговорността, която ѝ е поверена от нейната „дълбоко вкоренена история и ценности“.

В тази връзка президентът потвърди ангажимента на Турция към ролята ѝ на водеща сила в развитието на глобалната солидарност.

"Продължаващата израелска окупация и зверствата, извършвани в Газа, са едно от най-сериозните изпитания за съвестта на човечеството“, заяви Ердоган.

„Това изпитание завършва със срам за цялото човечество, като се започне с участниците в международната система. Деца и жени загиват, докато милиони са лишени дори от най-необходимото“, заяви той, като припомни трайните усилия на Анкара за постигане на прекратяване на огъня, осигуряване на безпрепятствен поток от хуманитарна помощ и съживяване на перспективите за решение с две държави.

Над 100 000 тона помощ, доставена от Турция в Газа, представляват само една от мерките, предприети от страната, за да облекчат страданията на „нашите братя и сестри, борещи се с глад под нечовешката блокада на Израел“, подчерта Ердоган.

Турският президент призова световната общност да заеме „по-решителна и искрена позиция“ на фона на страданията, пред които са изправени палестинците.

"Истината, за която упорито и смело се застъпвахме, е очевидна за пореден път: Справедлив мир е постижим само чрез създаването на суверенна палестинска държава, основана на границите от 1967 г., с териториална цялост и Източен Йерусалим за столица", заяви Ердоган.

„Това е от съществено значение за трайния мир и стабилност в Близкия изток“, каза той.

Като повтори призива на Анкара към страните по света да „признаят държавата Палестина“, Ердоган заяви, че признаването на Палестина е най-силният отговор на потисничеството, окупацията и блокадата.

Турция поздравява страните, които наскоро обявиха решението си да подкрепят тази кауза, и очаква от тях „да останат твърди в позицията си и да превърнат ангажиментите си в конкретни стъпки“, добави той.

Относно Сирия, Ердоган заяви, че възстановяването и реконструкцията на страната са жизненоважни за осигуряване на стабилност в целия Близък изток, като заяви, че „Сирия е друга важна страна за регионалната стабилност“.

Интересите на сирийския народ трябва да бъдат основно съображение при всички решения относно бъдещето на Сирия, подчерта той, като добави, че трайна стабилност и мир могат да бъдат постигнати само чрез зачитане на колективната воля на всички сирийци, без да се предоставят специални привилегии на която и да е конкретна секта или група.

Турция остава ангажирана с отстояването на териториалната цялост и политическото единство на Сирия, както е последователно потвърждавано на всички платформи, заяви още президентът.

Анкара отхвърля всякакви действия, които игнорират волята на сирийския народ или служат като платформа за сепаратистки движения и терористични групировки, заяви Ердоган.

Той отбеляза, че трайните решения на предизвикателствата, пред които Сирия е изправена през последните 14 години, изискват насърчаване на „стабилен държавен и обществен ред“, основан на съвместна сигурност и колективна отговорност.

Въз основа на „болезнения си опит“, Турция вярва, че бъдеще, основано на истина, справедливост и солидарност, може да бъде постигнато само чрез споделена воля, подчерта президентът.

Като напълно осъзнава тази отговорност, Анкара ще продължи да насочва човечеството към справедливо и достойно бъдеще, добави Ердоган.