Изложбата на Лъчезар Бояджиев "Градско бленуване" беше открита в Българския културно-информационен център в Скопие

В Деня на независимостта на България в Българския културно-информационен център в Скопие беше открита изложбата на Лъчезар Бояджиев "Градско бленуване".

"Честит ден на независимостта! През 1908 година в Търново, използвайки тогавашното международно положение, България обявява своята независимост. В следващите месеци с активна дипломация и лобиране тази независимост е призната от Великите сили, което показва, че нашата дипломация може да постига успехи. Оттогава е отминало много време и много исторически премеждия - и ако погледнем - в нито един исторически момент България не е била по-богата, по-влиятелна, по-добре международно позиционирана. Нашата задача от тук нататък е само да я развиваме", каза посланикът на България в Република Северна Македония Желязко Радуков, приветствайки присъстващите в закритата галерия на Българския културно-информационен център дипломати, представители на изкуството, гости.

Директорът на Българския културно-информационен център Антония Велева посочи, че авторът Лъчезар Бояджиев е показал със своята работа мащаба на творческото си мислене, а кураторът на изложбата Ана Франговска го определи като "творец от изключително висок ранг, един от най-силните интелектуални творчески фигури в съвременното изкуство в региона и извън него", а работата му е "между критичната ирония и визионерското въображение".

"Градско бленуване" представя два от най-значимите цикъла на Лъчезар Бояджиев - "Утопични решения за дистопични градове" (2007–2024) и "Обществен мащаб, частен размер" (2022–2024). В рамките на едно пространство те се срещат като общо поле на идеи за градската среда, паметниците и ролята на изкуството в обществото.

Ироничните комбинации между двата цикъла създават ново "градско бленуване" - така изложбата превръща утопиите и паметниците в поетични декларации за "концептуализъм с човешко лице" и приканва зрителя към едновременно емоционален и интелектуален диалог за бъдещето на градовете, съобщават от Българския културно-информационен център в Скопие.

Художникът Лъчезар Бояджиев посочи, че не за пръв път е в Скопие, а през миналата година е участвал в творческата колония в с. Галичник в Северна Македония.

"Този цикъл е постоянно пространство, обхваща темата как личното може да се обвърже с общественото. Радвам се, че съм художник и че темите, които ме занимават, са интересни, важни и за други хора", посочи той.

Интересите на автора на "Градско бленуване" са към проблемите на екологията, градските утопии, мястото на художника и изкуството в живота в целия свят.

По-рано Бояджиев се срещна със студенти от Факултета по изкуствата към Университета "Св. Кирил и Методий" в Скопие.