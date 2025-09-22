Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Ню Йорк, където планира да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп и да произнесе реч пред Общото събрание на ООН в идните няколко дни, предаде Ройтерс.

Очаква се украинският лидер да призове Тръмп да наложи санкции на Русия и да дискутира възможните гаранции за сигурността на Украйна, които Европа и САЩ биха предоставили и които според Киев са от жизненоважно значение за намиране на устойчиво решение за прекратяване на войната, подета от Русия.