Гутериш изрази съжаление, че палестинската делегация не е получила достъп до ОС на ООН

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази разочарованието си, че палестинската делегация не е получила достъп до Общото събрание на ООН в Ню Йорк и не може да присъства лично там.

Той призова за незабавно спиране на огъня и незабавно освобождаване на заложниците в Газа.

Гутериш приветства усилията, мерките и плановете на държавите, които се стремят да намерят решение на израелско-палестинския конфликт.

"Нищо не може да оправдае колективното наказание за палестинския народ, нито която и да било форма на етническо прочистване", заяви той. "Държавността за палестинците е право, а не награда", подчерта той.

"Ако няма две държави, няма да има и мир", добави генералният секретар на ООН.

"Призовавам ви да направите всичко възможно, за да подкрепите решението за мирно съществуване на две държави", заключи Гутериш.

Той направи изказването си на фона на насилието в Газа и увеличаващия се брой жертви сред мирното население. Миналата седмица комисия на ООН окачестви в доклад военната офанзива на Израел в Газа като геноцид, а правозащитни организации призоваха за намеса в анклава, за да се предотврати задълбочаването на хуманитарната криза там. Израел отхвърля доклада на ООН, като казва, че твърденията в него са лъжливи и офанзивата е насочена срещу “Хамас”, а не срещу цивилни.

Войната в Газа започна, след като на 7 октомври 2023 г. групировки, водени от движението “Хамас”, нападнаха Израел и убиха около 1200 души, а около 250 души бяха взети за заложници в Газа, сочат израелски данни. До момента според данни на министерството на здравеопазването в Газа в анклава са убити над 45 000 души.