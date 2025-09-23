Георги Миланов вкара гол при равенство на Динамо Букурещ

Българският национал Георги Миланов отбеляза гол за Динамо Букурещ при равенството 1:1 срещу Фарул Констанца в мач от 10-ия кръг на румънското първенство. Динамо вече има 19 точки и заема трето място в класирането, а лидер е Университатя Крайова с 23.

Начело на гостите бе добре познатият у нас Янис Зику – бивш нападател на ЦСКА.

Миланов откри резултата още в 8-ата минута, след като се разписа с глава.