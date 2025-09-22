По-строги проверки на "измамните отстъпки" в (онлайн) магазините през есента в Нидерландия

Магазините и сайтовете за пазаруване все още "креативно" заобикалят новите правила за отстъпки в Нидерландия, въведени в началото на миналата година. Това констатира Агенцията за защита на потребителите и пазара в Нидерландия, цитирана от сайта "Ню".

Агенцията е открила отстъпките с препоръчителната цена на даден продукт, без да обясняват какво означава такава цена. Друг пример е как магазините се позовават на цени, които "обикновено” се искат или се предлагат в други магазини.

Днес започна есента и с това наближава сезонът на отстъпките. Aгенцията обявява, че отсега нататък ще контролира по-стриктно дали магазините и онлайн магазините продължават да заблуждават потребителите с фалшиви оферти. Aгенцията може да налага глоби.

Тъй като отстъпката се представя като по-висока, отколкото е в действителност, потребителите биват заблуждавани. Aгенцията е събрала всички открити примери за измама в специален наръчник за отчитане на цени и отстъпки. Търговците, които бъдат хванати с фалшиви отстъпки, вече не могат да твърдят, че не са знаели, че това е забранено. Наръчникът важи както за физическите магазини, така и за онлайн магазините.

След влизането в сила на новите правила Aгенцията санкционира няколко търговци за нарушения. Така например в няколко големи онлайн магазина "началната цена" не е билавярна. В няколко магазина регулаторният орган първо е провел така наречената предупредителна беседа. Няколко компании, чиито имена не са оповестени, са получили солени глоби.

Как трябва да изглежда една отстъпка според Aгенцията?