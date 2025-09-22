Сливане за 10 млрд. долара създава най-голямата компания в САЩ за посредничество при сделки с жилищни имоти

Американските компании "Компас" (Compass Inc.) и "Ениуеър Риъл Истейт" (Anywhere Real Estate Inc.) сключиха споразумение за сливане, с което ще бъде създадена най-голямата компания за посредничество в жилищния сектор в САЩ с приблизителна стойност от 10 милиарда долара, съобщиха двете дружества, предаде Блумбърг.

Според условията на сделката, акционерите на "Ениуеър" ще получат по 1,436 акции от клас А на "Компас" за всяка своя акция, което оценява акциите на "Ениуеър" на около 13,01 долара. В последната търговска сесия преди обявяването, акциите на "Ениуеър" са затворили на 7,07 долара.

След финализиране на сливането, сегашните акционери на "Компас" ще притежават около 78-процентов дял от новата структура, а инвеститорите на "Ениуеър" — около 22.

Двете компании заедно ще разполагат със значително по-голям пазарен дял от най-близкия си конкурент, като обединеният обем на продажби през 2024 г. надхвърля 415 милиарда долара – според данни на "РиълТрендс" (RealTrends), "Компас" е отчела продажби за около 231 милиарда долара, а "Ениуеър" – за 184 милиарда долара.

В портфолиото на "Ениуеър" влизат известни марки като "Колдуел Банкър" (Coldwell Banker), "Коркърън" (Corcoran) и "Сотбис Интернешънъл Риълти" (Sotheby’s International Realty).

Главен изпълнителен директор на обединената компания ще бъде Робърт Рефкин, настоящ ръководител на "Компас".

Очаква се сделката да бъде финализирана през втората половина на 2026 година, при условие че бъдат получени всички необходими регулаторни одобрения. Споразумението предвижда и такса за прекратяване на сделката в размер на 200 милиона долара, платима от която и да е от двете страни. В случай че сливането бъде блокирано от регулатор, "Компас" ще дължи 350 милиона долара на "Ениуеър", става ясно от документи, подадени към американските регулатори.

Сделката идва на фона на забавяне на жилищния пазар в САЩ, където високите лихвени проценти ограничават покупките, а много собственици отлагат продажбите. През 2024 г. продажбите на вече съществуващи жилища са спаднали до най-ниското ниво от 1995 г. насам.

Сливането е част от по-широката стратегия на "Компас" да разшири дейността си чрез придобивания. Миналата година компанията купи "Кристис Интернешънъл Риъл Естейт" (Christie’s International Real Estate) и други бизнеси за общо 444 милиона долара.

Пазарната консолидация в сектора продължава — по-рано тази година "Рокет Къмпъниз" (Rocket Companies) обяви придобиването на сайта за имотни обяви "Редфин Корп." (Redfin Corp.) за 1,75 милиарда долара, както и сделка за 9,4 милиарда долара с компанията за ипотечно обслужване "Мистър Купър Груп" (Mr. Cooper Group Inc.), допълва Блумбърг.