АНА-МПА: Общо 86 гръцки антики от частна колекция в чужбина бяха върнати в Гърция

Частен колекционер, който е чуждестранен гражданин, е постигнал споразумение с гръцкото министерство на културата за доброволното връщане на 86 гръцки антики, съобщи АНА-МПА специално за БТА, като се позова на днешно изявление на министерството.

Древните артефакти са от различни региони на Гърция и обхващат широк времеви диапазон – от ранния неолит до късния елинизъм.

Според министерството на културата артефактите включват неолитни женски фигурки от натуралистичен тип, мраморни фигурки и вази от ранния цикладски период, керамика от микенския период, бронзови фигурки от геометричния, архаичния и елинистическия период, бронзови шлемове от различни видове, бронзови и сребърни съдове (съответно от видовете хидрия, ойнохое и лекитос), бронзови огледала, важни образци на атическа чернофигурна и червенофигурна керамика, мраморна стела, глинени фигурки и златни погребални венци от елинистическата епоха.

Министърът на културата Лина Мендони заяви: „Министерството на културата с голямо задоволство приветства 86 гръцки антики, които бяха репатрирани до мястото, което ги е създало. Това конкретно репатриране е продукт на нашето сътрудничество с друг частен колекционер в чужбина, който доброволно върна тези доказателства за нашето културно наследство. Пожелавам и се надявам, че други колекционери на гръцки антики ще последват този пример. Че ще си сътрудничат с нас и ще върнат колекциите си на естественото им място. За Гърция и Министерството на културата всяко връщане, особено доброволното, доказва, че все повече граждани по света сега смятат за необходимо да върнат културните ценности в страните си на произход“.

След приключване на процеса на документиране и записване предметите ще бъдат разпределени по подходящ начин в музеите в цялата страна.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)