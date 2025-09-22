Breach на дуото Twenty One Pilots оглави класацията на „Билборд“ за албуми

Подробно търсене

Христо Кьосев
Джош Дън (вляво) и Тайлър Джоузеф са членовете на рок дуото Twenty One Pilots. Снимка: Amy Harris/Invision/AP
Лос Анджелис,  
22.09.2025 22:00
 (БТА)

Twenty One Pilots отбелязва най-успешната седмица за рок албум през годината, след като новият студиен албум на дуото Breach оглави класацията Billboard 200 тази седмица, съобщава сайтът на изданието.

На второ място остава саундтракът към южнокорейския анимационен филм на Netflix „K-Pop: Ловци на демони“, който в началото на месеца достигна първо място.

Албумът на Морган Уолън I’m the Problem е на трета позиция, а лидерът от миналата седмица Man’s Best Friend на Сабрина Карпентър заема четвърто място.

Ед Шийрън успешно пласира осмия си албум в топ 10 на Billboard, като Play дебютира на пета позиция.

SWAG на Джъстин Бийбър пада от четвърто на шесто място, You’ll Be Alright, Kid на Алекс Уорън заема седма позиция, а SOS на Сиза е осми. Бившият номер едно One Thing at a Time на Морган Уолън пада от седмо на девето място, докато I Barely Know Her на sombr (псевдоним на американския изпълнител Шейн Майкъл Буус) остава стабилно на десето място.

