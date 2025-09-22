Подробно търсене

Боян Денчев
Олимпик Марсилия нанесе първа загуба на Пари Сен Жермен
снимка: АР, Philippe Magoni
Марсилия,  
22.09.2025 23:40
 (БТА)

Олимпик Марсилия спечели на своя „Стад Велодром“ с 1:0 срещу Пари Сен Жермен в дербито на 5-ия кръг на Лига 1. Единственият гол в срещата отбеляза Найеф Агер още в 5-ата минута. До края на първата част Гуири удари греда за Марсилия, а втори гол за домакините бе отменен поради засада.

Малко преди края на редовното време главният съдия не отсъди спорна дузпа за южняците, а в прожълцението треньорът Де Дзерби беше изгонен.

Иначе в това издание на "Льо Класик" Усман Дембеле не успя да вземе участие заради своята контузия. Националът на Франция спечели "Златната топка" за 2025 година.

Първенство на Франция по футбол, срещи от петия кръг:

Олимпик Марсилия - Пари Сен Жермен	1:0

от неделя:
ФК Париж - Страсбург    2:3
Оксер - Тулуза          1:0
Льо Авър - Лориен       1:1
Монако - Мец            5:2

от събота:
Нант - Рен              2:2
Брест - Ница            4:1
Ланс - Лил              3:0

от петък:
Олимпик Лион - Анже     1:0

В класирането начело е Монако с 12 точки, следван от Пари Сен Жермен, Олимпик Лион и Страсбург също с 12 точки,  Лил 10, Олимпик Марсилия и Ланс с по 9 и др.

/БД/

