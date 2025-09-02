Иван Иванов достигна до третия кръг на Откритото първенство на САЩ при юношите

Подробно търсене

Георги Крумов
Иван Иванов / снимка: Благой Кирилов/БТА (ВЯ)
02.09.2025 20:56
Поставеният под номер 1 в схемата Иван Иванов се класира с лекота за третия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите.

В среща от втория кръг българинът се справи с 6:2, 6:3 с представителя на домакините Максуел Екстед. Мачът приключи за час и 22 минути.

Двубоят започна с пробив на американеца още в третия гейм, но това само мотивира Иванов. Шампионът от "Уимбълдън" взе следващите осем гейма, за да поведе в резултата с 6:3, 3:0, преди Екстед отново да спечели гейм.

До края на мача последваха няколко оспорвани гейма, но Иванов не допусна обрат и триумфира след 6:3 във втората част.

За място на четвъртфиналите Иванов ще спори с още един американец. Това е Максимус Дисо, който елиминира в три сета аржентинеца Данте Пагани.

