Полицията в Марсилия застреля нападател, наръгал с нож петима души

Мъж бе застрелян днес от полицията в оживен квартал в централната част на Марсилия в Югоизточна Франция, след като наръга с нож петима души, един от които е в критично състояние, съобщи прокуратурата на втория по големина град в страната, цитирана от Франс прес.

Нападателят е "тунизийски гражданин с легален статут", който е бил изгонен от хотела, в който е бил отседнал, "тъй като не е платил наема си", заяви прокурор Никола Бесон на пресконференция.

В ранния следобед мъжът се е върнал в хотела и е отишъл на първия етаж, където е била стаята му, като е "наръгал с нож съквартиранта си", добави прокурорът.

Първият нападнат е бил приет за лечение в болница в "критично състояние".

След това нападателят е наръгал няколко пъти с нож мениджъра на хотела, преди да го подгони по улицата, докато той бягал със сина си. Синът е наръган в гърба.

Двамата са в "относително тежко състояние", но животът им е "извън опасност", съобщиха от прокуратурата.

След това нападателят излязъл на оживена търговска улица в центъра на Марсилия, където влязъл в заведение и се опитал да рани още хора.

Изгонен оттам, той продължил да буйства и "на сляпо и без провокация" се опитал "да удари хора", двама от които са ранени в лицето с палка, която нападателят носел в допълнение към два ножа.

Полицейски патрул успял да се намеси бързо. След като тунизиецът не се подчинил да хвърли оръжията си, той е бил прострелян от органите на реда.

Мъжът е починал въпреки оказаната му медицинска помощ.