Светослав Танчев
Президентът на Индонезия в крайна сметка замина за Китай, след като първоначално бе отменил визитата
Президентът на Индонезия Прабово Субианто. Снимка: Ajeng Dinar Ulfiana/Pool via AP
Джакарта,  
02.09.2025 20:17
 (БТА)

Президентът на Индонезия Прабово Субианто в крайна сметка замина днес за Китай, за да присъства на военния парад утре и на честването на официалната капитулация на Япония през Втората световна война - посещение, което първоначално бе отменено заради протестите в страната, предаде Ройтерс, като се позова на президентски говорител.

Прабово ще се върне веднага в Индонезия още утре, 3 септември, добавиха от канцеларията му.

Протестите, които избухнаха в столицата Джакарта заради държавните разходи, като например по-големите привилегии за законодателите, оттогава се разпространиха в цяла Индонезия и ескалираха, отбелязва Ройтерс.

/НС/

Свързани новини

01.09.2025 12:02

АП: Кои лидери участват в срещата на ШОС и ще присъстват на военния парад в Китай

Китай посреща тази седмица много световни лидери като домакин на две ключови събития, свързани с отбраната. Списъците с гости, както присъстващите, така и отсъстващите, показват амбициите на Пекин, неговите съюзи и стремежа му да разшири своето влияние.
01.09.2025 11:43

Китай призова Индонезия да пази китайските граждани на фона на протестите

Китай се надява, че Индонезия ще предприеме необходимите мерки за защита на китайските граждани на своя територия, каза говорителят на китайското Министерство на външните работи Го Цзякун в изявление във връзка с протестите в страната в Югоизточна Азия, предаде Ройтерс.

Към 20:43 на 02.09.2025 Новините от днес

