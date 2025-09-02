Президентът на Индонезия в крайна сметка замина за Китай, след като първоначално бе отменил визитата

Президентът на Индонезия Прабово Субианто в крайна сметка замина днес за Китай, за да присъства на военния парад утре и на честването на официалната капитулация на Япония през Втората световна война - посещение, което първоначално бе отменено заради протестите в страната, предаде Ройтерс, като се позова на президентски говорител.

Прабово ще се върне веднага в Индонезия още утре, 3 септември, добавиха от канцеларията му.

Протестите, които избухнаха в столицата Джакарта заради държавните разходи, като например по-големите привилегии за законодателите, оттогава се разпространиха в цяла Индонезия и ескалираха, отбелязва Ройтерс.