Пловдивска галерия отбеляза своя 30-годишен юбилей с изложба на проф. Георги Чапкънов-Чапа

„Зачената в чистото ложе на Народно читалище „Възраждане“, галерия „Възраждане“ попи идеализма на тази изконна българска структура и през годините тази идеализация ферментира в изложбите, в отношението към творци и публика, в издадените албуми, каталози и книги. Белязана от самото си име, галерия „Възраждане“ нямаше право да прескача в черните зони на пошлото, грозното и лъжовното. Тя трябваше да се възражда с всяка нова експозиция, с всеки нов автор, с всяко ново издание“. С тези думи Красимира Алексиева се обърна към гостите на събитието по повод 30-годишнината на галерия „Възраждане“, която тя ръководи заедно със своя син – Симеон (Сим) Алексиев.

По думите й галерията като щафета с всяка нова изложба е предавала на публиката обич, доброта и красота: „Галерията стана камертон, тактуващ великата непреходност на изобразителното изкуство, за изкушените и за тези, които трябва да изкушим. Галерията е една ежедневно защитавана кауза и мисия. Мисля, че вече никой не може да отрече това“.

Според Алексиева галерията отдавна е средище за съпричастност, за доброта и взаимно уважение: „Галерията оцеля, въпреки капризите, лошотията, превратностите, ударите и несгодите на така наречените години на прехода. Както оцелява един храм, едно Божие творение“.

„Първата ни мисия е да популяризираме автори не само от Пловдив, а от цяла България. Втората е да подкрепяме и да даваме път на млади творци, току-що завършили училища, академии, с които много малко галерии искат да работят, защото още са млади. Откриваме си ги, правим няколко изложби и ги включваме в нашите албуми и каталози. Третата ни мисия, равна с другите по важност, е именно издаването на тези албуми и каталози, които правим вече 30 години. Когато се издадат, ние ги даряваме на повече от 60 библиотеки, музеи, читалища и университети из цяла България“ разказа пред БТА галеристът Сим Алексиев.

По думите му галерията полага много труд и усилия в издаването им, защото те ще останат във времето като ценен извор на познание за бъдещите поколения, както и за интересуващите се от случващото се в изобразителното ни изкуство днес.

На събитието се състоя и премиерата на новия двуезичен албум „30 години галерия Възраждане“, представящ 64 съвременни български творци. „Положихме голям труд за това луксозно издание от 100 страници и стана прекрасно. Има три раздела, като първият от тях включва нови имена и по-млади автори, които за първи път се включват в издания или албуми. Втората част е ядрото на галерията с автори, с които работим през целите тези 30 години и имаме по 10-15 изложби. Третата част е в памет на вече починали автори, за които да си спомним и да почетем“, каза Алексиев.

Той смята, че 30 години са сериозно постижение, особено в тяхната сфера на изобразителното изкуство, което според него е най-трудното и най-непопулярно от всички изкуства. „Трудно е, но когато си отдаден и го правиш с любов, всъщност си е едно приключение – забавно е и не ти тежи“, посочи галеристът.

Уточни, че с проф. Георги Чапкънов, който смята за ментор на галерията, работят през всичките тези години: „Изключителен и като творец, не само като скулптури, но и като рисувач. Той има прекрасни рисунки и графики, а е великолепен и като човек. Много чист, много земен, много добър и такова му е и творчеството“.

Според Алексиев той е един от най-ярките и силни български творци, който е разпознаваем в целия свят. „Негови монументални пластики има в Япония, в Брюксел и цяла Европа на много места, да не изключвам и България, където също има много знакови негови монументални пластики“, каза Алексиев.

Тази вечер бяха връчени и наградите на галерията – „Възраждане“ за постижения в изобразителното изкуство и „Арт медия“ за журналистика в областта на изкуството. „Вече 25 години връчваме тези награди. Те не се присъждат всяка година, а когато има автор, който заслужава, който има развитие, който виждаме, че е постигнал нещо и който упорито продължава да твори. Някой път сме ги давали през няколко години“, уточни Алексиев.

Допълни, че тази година повечето от наградите са присъдени на млади творци: „Защото те имат нужда точно, докато още са млади, докато още пътят им е пред тях, някой да ги поощри с нещо“.

Наградата „Възраждане“ беше връчена на творците Емилия Арабаджиева, Бисер Дамянов, Стела Стефанова, Григор Велев, Ивайло Димитров, Елисавета Ангелова, Николай Ангелов и Костадин Жиков.

Наградата „Арт медия“ получиха Стойка Играчева от издателска къща „Ракурси“ и редакторът на интернет страницата „Културни новини“ – Антоанета Добрева.

Галерия „Възраждане” към Народното читалище „Възраждане” е създадена на 5 септември 1995 г. по идея на секретаря на читалището Димитър Атанасов, писател и журналист. Ръководи се от тандема. Показва се само съвременно фигуративно изкуство, като се канят както утвърдени имена, така и съвсем млади и неизвестни творци. През 2010 г. Красимира и Сим Алексиеви са куратори на Национални есенни изложби - Пловдив с проект „Тялото". Експонирани са 20 самостоятелни изложби по темата в пет къщи в Стария град. От 2005 г. те връчват приз за постижения в изобразителното изкуство – пластика, изработена от проф.Георги Чапкънов-Чап. Носители на тази награда до момента са доц. Владимир Генадиев, Георги Йорданов, Димитър Войнов - син, Димитър Лалев, Димитър Рашков, проф. Емил Попов, Матей Матеев, проф. Николай Майсторов. Проф. Георги Чапкънов е носител на награда на галерия „Възраждане" за цялостно творчество – пластика, изработена от скулптора Димитър Рашков. През 2006 г., в Нощта на отворените галерии и музеи, галерията получава първата награда – скулптурата „Полет над Пловдив”, а няколко години по-късно през 2010 г. е удостоена със златна значка „Златна книга” и специален сертификат за почетен статут на институция с висок престиж и обществено признание в областта на културата.