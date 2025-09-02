Следващо стъпало в политическата криза в Косово – оспорвано конституиран парламент и забавяне при представянето на име на мандатоносителя

Политическата криза в Косово блокира на следващо ниво, след като седем месеца след изборите и след 57 неуспешни опита парламентът избра председател, а по-късно и четирима от петимата си заместник-председатели.

Председателят на парламента Димал Баша заяви вчера, че въпреки липсата на избран пети заместник-председател от сръбската общност в Косово, парламентът има кворум, за да продължи работата си.

"Като председател от мен се иска или да спра работата (на парламента), или да я продължа. Преценил съм, че парламентът не трябва да остава нефункциониращ заради липсата на избран заместник-председател. Аз имам отговорността да задвижа работата на парламента", заяви Баша, цитиран от вестник "Коха диторе".

По негови думи една от причините, поради които е конституирал парламента, е "напрежението и исканията от международните приятели работата на парламента да продължи".

Баша нареди да се сложи начало на обратното броене за определяне на име на мандатоносител, за да може Косово да има функциониращи институции, както гражданите очакват.

С решението на председателя на парламента нещата потръгнаха, но отново спряха заради забавяне при представянето на име на мандатоносителя, което е следващата стъпка във формирането на институциите след изборите за парламент на 9 февруари.

"Мандатоносителят – "заложник" на оспорвано конституирания парламент", написа в заглавие информационният портал "Калдзо".

От портала информират, че въпреки че парламентът е обявен за конституиран, спечелилата изборите партия – лявото националистическо Движение "Самоопределение" (LVV) на премиера Албин Курти – все още не е представило име на мандатоносител пред косовския президент Вьоса Османи.

От кабинета на президента същевременно информираха, че правният екип на Османи извършва анализ на процеса по конституиране на парламента.

"Самоопределение" участва на изборите с номинацията на Албин Курти за премиер, но обяснението, което тази политическа сила даде вчера защо все още не е информирало президента за името на мандатоносителя, е, че трябва да свика извънредно заседание на съвета на тази партия, пише "Калдзо". Албин Курти не пожела да каже кога името ще бъде изпратено до президента.

Вулнет Бугачку от Косовския демократичен институт (КДИ – IDK), цитиран от портала, информира, че нито в конституцията, нито в правилника за работа на парламента не е посочен срок за подаването на името на мандатоносителя, който ще сформира правителството. Той нарече това "правен вакуум", тъй като след като мандатоносителят бъде определен, вече започва да тече срок за съставяне на правителство.

Според косовската конституция до нови избори може да се стигне след два неизпълнени мандата. Всеки мандатоносител разполага с 15 дни да върне изпълнен мандат, като след втори неуспешен опит, президентът е длъжен да свика нови избори, които да се проведат не по-късно от 40 дни от издаването на указа за тях.

Според резултатите от изборите лявото националистическо Движение „Самоопределение“ (LVV) печели 48 места, дясноцентристката Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK) – 24 места, дясноцентристкият Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK) – 20 места, коалицията около десния Алианс за бъдещето на Косово (АБК/AAK) – 5 места и лявоцентристката ИНИЦИАТИВА (NISMA) – 3 места. Останалите 20 места са гарантирани за малцинствените общности без значение дали преминават прага от 5 процента за влизане в парламента – 10 за сърбите и общо 10 за турци, бошняци, роми, ашкалии, египтяни и горани.