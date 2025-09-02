Удължиха срока за забрана за движение в горите в Северна Македония заради продължаващата опасност от пожари

Забраната за движение в горите в Република Северна Македония е удължена до 30 септември, съобщиха от Министерството на земеделието, горите и водното стопанство в Скопие. От институцията призовават гражданите да бъдат особено внимателни, за да предотвратят пожари, рискът за които не е намалял поради продължаващите високи температури в страната.

„От съществено значение е обществеността да разбира опасностите и последиците от пожарите в открити пространства и чрез поведението си да допринася за защитата и опазването на горите...“, призовават от ведомството.

Според информация от Центъра за управление при кризи днес на територията на Северна Македония са били регистрирани общо 18 пожара, от които два остават активни.