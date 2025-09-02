Подробно търсене

Промените в най-големия айсберг в света са видими от космоса

Теодора Йорданова
Айсбергът A23a през 2024 г. Снимка: Cpl Tom Cann RAF/Crown Copyright 2024 via AP
Дъблин,  
02.09.2025 22:02
Най-големият ледник в света, наречен A23a, в момента се носи в Антарктическия океан и според учените върху повърхността му може да се види вода, което означава, че Антарктика се топи по-бързо от очакваното, пише „Айриш стар“.

Експерти публикуват тревожни данни за ледника с големината на хавайски остров, който сега може да се види от космоса.

Огромният айсберг, по-висок от лондонския небостъргач "Шард" (близо 310 метра), търпи и бързи структурни изменения.

„Потенциалът за резки промени е много по-малко изучен в Антарктика в сравнение с Арктика, но има доказателства за бързи... изменения в околната среда“, се казва в скорошен доклад на Австралийския национален университет, публикуван в списание „Нейчър“. „Бърза промяна вече се наблюдава в антарктическите ледове, океани и екосистеми и това се влошава с всеки градус на глобалното затопляне“, казва водещият учен професор Нерили Ейбрам.

A23a се простира на над 2250 кв. км, почти колкото е площта на Лос Анджелис, въпреки че се е свил значително, след като първоначално се отделя от Антарктика през 1986 г. Големи секции от айсберга също са се откъснали, отбелязва "Айриш стар".

