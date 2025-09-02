Подробно търсене

ЦСКА се раздели със защитника Мика Пинто

Мирослав Димитров
Снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев (АК)
София,  
02.09.2025 23:36
 (БТА)

ЦСКА се раздели с бранителя Мика Пинто. Клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие, съобщи официалният сайт на "червените".

Крайният защитник пристигна в ЦСКА през лятото на 2024 г. и оттогава записа участие в 28 мача, отбелязвайки 1 гол за „армейците“.

"ЦСКА желае успех на Мика Пинто в бъдещите предизвикателства", се казва в съобщението.

ЦСКА обяви раздялата с Пинто малко след като привлече негов заместник - аржентинския ляв бек Анхело Мартино.

Пинто е поредният, който е освободен от ЦСКА това лято с.ед Лиъм Купър, Тибо Вион, Аарън Исека, Зюмюр Бютучи и Джейсън Локило.

/МД/

Към 23:46 на 02.09.2025 Новините от днес

