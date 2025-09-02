39-годишният Албиол се присъединява към Пиза

Пиза обяви привличането на защитника Раул Албиол. 39-годишният испанец подписа договор за сезон 2025/26.

Преди това той игра за Виляреал в продължение на шест години. Албиол се е състезавал още за Наполи, Реал Мадрид, Валенсия и Хетафе.

Албиол е световен и двукратен европейски шампион с националния отбор на Испания, за който има 58 мача. Бранителят има 394 двубоя в Ла Лига, 180 - в Серия А и 71 - в Шампионската лига.