Боян Денчев
39-годишният Албиол се присъединява към Пиза
снимка: АР, Alberto Saiz
Пиза,  
02.09.2025 20:44
 (БТА)

Пиза обяви привличането на защитника Раул Албиол. 39-годишният испанец подписа договор за сезон 2025/26.

Преди това той игра за Виляреал в продължение на шест години. Албиол се е състезавал още за Наполи, Реал Мадрид, Валенсия и Хетафе.

Албиол е световен и двукратен европейски шампион с националния отбор на Испания, за който има 58 мача. Бранителят има 394 двубоя в Ла Лига, 180 - в Серия А и 71 - в Шампионската лига.

/БД/

Към 22:15 на 02.09.2025 Новините от днес

