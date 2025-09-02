По случай 140 години от Съединението на България тържествена церемония и концерт на Илия Луков събраха жители и гости на Панагюрище

По случай 140 години от политическата демонстрация в Панагюрище на 2 септември 1885 г., поставила началото на Съединението на Княжество България с Източна Румелия, в града се състояха тържествена церемония и празничен концерт на Илия Луков.

Програмата започна с издигане на националното знаме от заместник-кмета на община Панагюрище Петър Каменски и слово на главния уредник на Историческия музей в Панагюрище и председател на Регионален клуб „Традиция“ Методи Навущанов. Венци и цветя бяха поднесени пред паметната плоча, увековечаваща издигането на знамето на Съединението. В церемонията се включи и Регионален клуб „Традиция“ с тържествени залпове.

В музикалната програма участваха духовият оркестър „Делчо Радивчев“, Младежкият духов оркестър при Народно читалище „Виделина – 1865“ и младата изпълнителка Румяна Узунова.

Като част от честванията вчера в Исторически музей – Панагюрище бе открита изложбата „Панагюрище и Съединението“.

Празничната вечер продължи с концерт на Илия Луков и танцова формация „Пирина“. Певецът откри програмата с „Хубава си, моя горо“. „Ние, българите, имаме нужда от единение – от братство, което да даде сила на идните поколения и на нашите прекрасни рожби, родени на свещената земя България. Това е възможно, ако им покажем силата на този дух“, каза Луков. Последва изпълнение на песента на Найден Геров „Стари и млади българи, играйте хоро и не се делете“.

Луков изпълни и емблематичната песен за Панагюрище „Райна Княгиня“, която посвети на града. В програмата се включиха още народната певица Веселка Стамболиева, гайдарят Николай Балабанов и фолклорната формация „Средногорска жарава“ – Панагюрище.

В началото на тази година БТА подписа договор за партньорство с изпълнителя на народна музика Илия Луков.