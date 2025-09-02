Подробно търсене

Олимпийската шампионка в спринта на 200 метра Габи Томас няма да бяга на световните финали по лека атлетика

Ивайло Георгиев
Габи Томас / Снимка: AP Photo/Abbie Parr
Ню Йорк,  
02.09.2025 22:17
 (БТА)

Олимпийската шампионка в спринта на 200 метра Габи Томас отпадна от предстоящото световно първенство по лека атлетика заради контузията в ахилеса, която лекува от месец май. Турнирът стартира на 13 септември и завършва седмица по-късно.

Томас, която е и част от женската и смесената щафета на САЩ, заслужи място на световните финали с трета позиция в държавния шампионат. 

"Това е неприятна новина и знам, че някои фенове на леката атлетика ще бъдат разочаровани, но и аз съм човек. Трябва да обърна внимание върху здравето ми", заяви Томас, цитирана от агенция АП.   

Контузията на американката разчисти допълнително пътя на абсолютната фаворитка за златни медали в двата спринта Жулиен Алфред. Тя завърши втора зад Томас на 200 метра, но спечели на 100 и е най-бързата спринтьорка през този сезон. 

/ГК/

