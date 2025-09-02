Инвеститори от Бахрейн и Абу Даби се сдобиха с пълния пакет акции на Макларън от Формула 1

Инвестиционните компании Mumtalakat и CYVN Holdings се сдобиха с пълния пакет акции на отбора от Формула 1 Макларън Рейсинг срещу повече от 4 милиарда щатски долара, съобщава агенция Ройтерс. До момента тимът бе контролиран от други четири фирми.

Бахрейнският фонд Mumtalakat ще бъде мажоритарен собственик на отбора, а CYVN остава с миноритарен дял. Компанията от Абу Даби създаде McLaren Group Holdings през миналия април, когато приключи сделката за придобиване на автомобилния производител.

"Нашият екип от инвеститори обедини сили през 2020 и им благодарим за невероятната подкрепа през последните години. Сега е време за ново начало в McLaren Racing и поемаме по път за комерсиален растеж и финансова стабилност", заяви президентът на McLaren Group Пол Уолш.