Габриела Иванова
ТАСР: Прокурор е внесъл искане за постоянен арест на мъж, застрелял бременна жена в Партизанске
Снимка: ТАСР
Братислава ,  
02.09.2025 22:23
Прокурор от Окръжната прокуратура в словашкия град Тренчин е внесъл искане в Районния съд в града за постоянен арест на мъж, обвинен в убийството на бременна жена в град Партизанске (окръг Тренчин), съобщи говорителят на прокуратурата Мариан Сипави пред словашката новинарска агенция ТАСР. 

Прокурорът настоява за постоянен арест с оглед на опасност от укриване и с цел предпазна мярка спрямо Ю.Х., който е обвинен в особено тежко престъпление - опит за убийство, поясни Сипави. Решението за мярката за неотклонение може да бъде взето от съда още днес.

Трагедията се е разиграла миналата събота, когато мъжът е прострелял и убил 20-годишна бременна жена в Партизанске, като същевременно ранил и 38-годишния ѝ партньор. 

