Приключи протестът срещу изграждането на кариера за добив на строителни материали в район “Кремиковци", движението по Ботевградско шосе е възстановено

Приключи протестът срещу намерението за изграждане на кариера за добив и преработка на строителни материали на територията на район “Кремиковци” на жители на с. Локорско и район "Кремиковци". За кратко протестиращите блокираха движението на бул "Ботевградско шосе" в София.

Това е поредното инвестиционно намерение, което иска да разруши част от планината в район "Кремиковци", заяви пред журналисти кметът на района Лилия Донкова. По думите ѝ, това е инвестиционно намерение, което е изпълнено с лъжи в самото му съдържание. Твърди се, че има изградени пътища, които ще ползват и няма да изграждат нови, което не е вярно, защото част от тази кариера и достъпът до нея няма никакви пътища, обясни Донкова.

Кметът на района каза още, че тази кариера е разположена съвсем близо, на два километра от рудното тяло на рудник Кремиковци, който има регистрирани свлачищни процеси. Имаме становище от Съюза на архитектите в България, че всъщност преди да се обследват тези свлачищни процеси и как ще повлияят взривовете върху тях, не би трябвало да се допуска изобщо разглеждане на подобно инвестиционно намерение, добави Донкова.

Тя каза още, че освен това тази кариера вече по съдебен път е прекратявана. Има решение на РИОСВ за категорично прекратяване и няма причина да се възстановява и обновява отново при положение, че вече веднъж е взето това решение и би било редно институциите да работят наистина в интерес на всички тези хора, за да може да живеят по-спокойно и нормално, коментира Лилия Донкова.

Кметът на район "Кремиковци" обясни, че този казус започва от 2009 г., тогава това инвестиционно намерение е спряно, през 2017 г. същото се повтаря. Днес отново подновяват това инвестиционно намерение, а ние не разбираме защо, добави още Донкова.