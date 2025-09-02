Подробно търсене

Руската централна банка обяви, че е постигнат значителен напредък в понижаването на инфлацията в сравнение с края на 2024 г.

Галя Горнишка
Руската централна банка обяви, че е постигнат значителен напредък в понижаването на инфлацията в сравнение с края на 2024 г.
Руската централна банка обяви, че е постигнат значителен напредък в понижаването на инфлацията в сравнение с края на 2024 г.
Снимка: AP/Alexander Zemlianichenko
Москва,  
02.09.2025 20:13
 (БТА)

Устойчивият темп на растеж на цените в Русия все още не е спаднал под 4 на сто, но вече има значителен напредък в намаляването на инфлацията спрямо 2024 г., съобщи на пресконференция заместник-председателят на Руската централна банка Алексей Заботкин, цитиран от ТАСС.

По думите му е твърде рано да се каже, че инфлацията е победена, но се отчита съществено намаляване на ценовия натиск в сравнение с края на миналата година.

Според "Банк России" ръстът на цените през второто тримесечие е намалял до средно сезонно коригираните 4,8 на сто на годишна основа след 8,2 на сто през първото тримесечие на 2025 г. Сезонно коригираният ръст на цените през декември 2024 г. е 14 на сто на годишна база, а през четвъртото тримесечие на 2024 г. – 12 на сто.

Инфлацията в Русия до края на 2024 г. е била 9,52 на сто, което е значително повече от очакванията на Руската централна банка, сочат данните на Руската статистическа служба "Росстат". "Банк России" прогнозира инфлация в диапазона 8-8,5 на сто. Според актуализираната средносрочна прогноза регулаторът очаква инфлацията в края на 2025 г. да е в диапазона 6-7 на сто, а до края на 2026 г. да спадне  до целевите 4 на сто.

/БП/

Свързани новини

05.08.2025 16:11

Приходите от петрол и газ в Русия спадат с над една четвърт през юли, сочат данни на Министерството на финансите

Приходите от петрол и газ в Русия са се понижили с 27 на сто през юли 2025 г. на годишна база до 787,3 млрд. рубли (9,8 млрд. долара), спрямо 1,079 трлн. рубли през същия месец на предходната година, сочат данни на Министерството на финансите на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:42 на 02.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация