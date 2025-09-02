Руската централна банка обяви, че е постигнат значителен напредък в понижаването на инфлацията в сравнение с края на 2024 г.

Устойчивият темп на растеж на цените в Русия все още не е спаднал под 4 на сто, но вече има значителен напредък в намаляването на инфлацията спрямо 2024 г., съобщи на пресконференция заместник-председателят на Руската централна банка Алексей Заботкин, цитиран от ТАСС.

По думите му е твърде рано да се каже, че инфлацията е победена, но се отчита съществено намаляване на ценовия натиск в сравнение с края на миналата година.

Според "Банк России" ръстът на цените през второто тримесечие е намалял до средно сезонно коригираните 4,8 на сто на годишна основа след 8,2 на сто през първото тримесечие на 2025 г. Сезонно коригираният ръст на цените през декември 2024 г. е 14 на сто на годишна база, а през четвъртото тримесечие на 2024 г. – 12 на сто.

Инфлацията в Русия до края на 2024 г. е била 9,52 на сто, което е значително повече от очакванията на Руската централна банка, сочат данните на Руската статистическа служба "Росстат". "Банк России" прогнозира инфлация в диапазона 8-8,5 на сто. Според актуализираната средносрочна прогноза регулаторът очаква инфлацията в края на 2025 г. да е в диапазона 6-7 на сто, а до края на 2026 г. да спадне до целевите 4 на сто.