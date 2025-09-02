Млад шофьор ще бъде санкциониран, след като е направил дрифт пред полицейски патрул в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Днес, около 17:30 ч., на бул. „Ломско шосе“ мощен лек автомобил се е движил в посока надлез "Надежда", когато шофьорът е видял полицейски патрул, дал е газ, завъртял се е и направил дрифт. Автомобилът е последван от полицията с включени лампи и сирени, водачът се е отклонил към кв. "Надежда" 1 и в близост до бл. 155 за малко не направил пътно произшествие с майка с дете в количка. Докато шофирал, водачът отнел и предимството на други автомобили. Той е спрян при бл. 127.

Установено е, че шофьорът е взел книжка май тази година. Той ще бъде глобен с 3000 лв. и свидетелството му за управление на МПС ще бъде отнето за една година. Автомобилът не е имал и годишен технически преглед.

От СДВР отбелязват, че ще бъдат безкомпромисни при подобен тип прояви.