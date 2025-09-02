МИНА: Специално ръководство представя инвестиционния потенциал на черногорските общини

Съюзът на общините на Черна гора (ZOCG) и Министерството на диаспората подготвиха публикация, озаглавена „Инвестиционен потенциал на общините в Черна гора“, първото изчерпателно ръководство за инвестиционни възможности във всички общини, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Целта на ръководството е да представи готовността на общините да привлекат сериозни инвеститори и партньори от диаспората, подчертава в изявление Съюзът на общините на Черна гора.

„Черна гора предлага стабилна правна рамка, корпоративен данък от само девет процента и широк набор от фискални и административни стимули. За инвеститорите това означава сигурна среда; за местните общности това представлява нова възможност за развитие“, се казва в изявлението.

Според Съюза на общините на Черна гора брошурата предоставя цялостен преглед на ресурсите в цяла Черна гора, от крайбрежието до северните части, включително девствени природни пейзажи, гори и плодородна земя, пристанища, енергиен потенциал и модерни пътища.

Съюзът на общините на Черна гора отбеляза, че всяка община е представена чрез своите уникални предимства.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)