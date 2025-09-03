Най-малко 13 загинали при самоубийствен атентат в пакистански Белуджистан

Най-малко 13 души, включително полицай, бяха убити при мощен самоубийствен атентат на политически митинг в югозападната пакистанска провинция Белуджистан, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА.

Взривът е избухнал, когато стотици работници от водеща в провинцията Белуджистанска национална партия се събраха на стадион „Шахвани“ в Квета, за да отбележат годишнината от смъртта на основателя на партията Атаула Менгал.

„Най-малко 13 души са убити“, заяви говорител на болницата в Квета. Около 40 души са ранени при експлозията и има опасения, че броят на жертвите може да се увеличи.

„Това беше самоубийствен атентат, при който са използвани най-малко 7-8 килограма взривно вещество“, каза полицейски служител, споделяйки първоначалните резултати от разследването. Той допълни, че един полицай е бил убит, а няколко други са били тежко ранени.

Един от лидерите на Националната партия на Белуджистан - Саджид Тарийн, заяви пред репортери, че експлозията е избухнала на паркинг след края на митинга и че няколко членове на партията са били ранени.

Досега никоя групировка не е поела отговорност за взрива. „Армията за освобождение на Белуджистан“ обаче стои зад серия от нападения срещу войници през последните месеци.