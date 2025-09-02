Постигнато е споразумение между протестиращите превозвачи и властите в Босна и Херцеговина

Босненско-херцеговинският автомото клуб обяви днес следобед, че е постигнато споразумение между представители на босненските превозвачи и представители на властите и че се очаква всички превозни средства, участващи в протестите, да бъдат изтеглени и движението да бъде нормализирано, предаде Радио Свободна Европа.

От вчера сутринта шофьори на камиони блокираха митнически терминали и основни пътища към големите градове, протестирайки срещу „административните пречки и високите мита, които нарушават конкурентоспособността на сектора“, припомня РСЕ. Те настояваха за спешно намаляване на времето за задържането им по границите чрез дигитализация на митническите процеси, намаляване на таксите и по-прости правила за обучение и наемане на шофьори, наред с други неща.

Министърът на транспорта на Босна и Херцеговина Един Форто заяви вчера, че исканията на шофьорите на камиони са до голяма степен изпълнени, че някои трябва да бъдат изпълнени от по-ниските нива на управление, докато ключовото – премахване на правилото на ЕС „90/180“ (ограничение на престоя до максимум 90 дни в рамките на 180 дни) – може да бъде решено само чрез съвместно искане от страните от региона до Брюксел.

Блокадата с камиони на основните транспортни артерии парализира икономиката в Босна и Херцеговина, която загуби най-малко 16 милиона евро за 24 часа, подчертава РСЕ. Това е средната сума, събирана дневно от данъци, мита и транспортни услуги върху вноса и износа.

Според данни на Агенцията за статистика на Босна и Херцеговина, през първите четири месеца на тази година с камиони са изнесени 1,53 милиона тона стоки, а седмично са внесени 118 600 тона, или около 464 милиона евро стоки.

По-малка част от стоките се транспортират с железопътен транспорт между Босна и Херцеговина и чужбина, главно въглища, желязо и алуминий, както и някои петролни деривати.