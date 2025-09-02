МВР и пожарната извършват аварийна спасителна операция на две непълнолетни деца в София

site.btaМВР и пожарната извършват аварийна спасителна операция на две непълнолетни деца в София
МВР и пожарната извършват аварийна спасителна операция на две непълнолетни деца на строителна площадка в София, съобщиха за БТА от МВР.
Повече информация се очаква на по-късен етап.
/АБ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина