Карлос Алкарас се справи в последователни сетове с Иржи Лехечка и достигна до полуфиналите на Откритото първенство на САЩ

site.btaКарлос Алкарас се справи в последователни сетове с Иржи Лехечка и достигна до полуфиналите на Откритото първенство на САЩ
Шампионът за 2022 година Карлос Алкарас се класира за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис при мъжете.
Испанецът се справи на четвъртфиналите с чеха Иржи Лехечка за час и 58 минути с 6:4, 6:2, 6:4 и за трети път в кариера си ще играе сред най-добрите четири на заключителния за годината турнир от Големия шлем.
Алкарас започна мача с пробив още в първия гейм и спечели първия сет без да допуска да загуби подаването си. Във втория сет световният номер 2 отново проби още в първия гейм, но този път спечели и още веднъж подаването на Лехечка, за да поведе с два сета аванс след 75 минути на корта.
Най-завързан откъм интрига се оказа третият сет. В него Алкарас направи пробив едва в деветия гейм, но това му бе напълно достатъчно, за да запише третата си победа в четири мача срещу Лехечка.
Голямото предимство на испанеца в мача дойде от броя на завършващите удари, който бе 28:16 в негова полза. Освен това той не допусна и нито един брейкбол в мача, а в същото време създаде девет такива за себе си.
На полуфиналите Алкарас ще очаква победителя от сблъсъка между носителя на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович от Сърбия и миналогодишния финалист Тейлър Фриц от САЩ.
/ГК/
