Георги Крумов
Карлос Алкарас се справи в последователни сетове с Иржи Лехечка и достигна до полуфиналите на Откритото първенство на САЩ
Карлос Алкарас / снимка: АП/Kirsty Wigglesworth
Ню Йорк,  
02.09.2025 22:44
 (БТА)

Шампионът за 2022 година Карлос Алкарас се класира за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис при мъжете.

Испанецът се справи на четвъртфиналите с чеха Иржи Лехечка за час и 58 минути с 6:4, 6:2, 6:4 и за трети път в кариера си ще играе сред най-добрите четири на заключителния за годината турнир от Големия шлем.

Алкарас започна мача с пробив още в първия гейм и спечели първия сет без да допуска да загуби подаването си. Във втория сет световният номер 2 отново проби още в първия гейм, но този път спечели и още веднъж подаването на Лехечка, за да поведе с два сета аванс след 75 минути на корта.

Най-завързан откъм интрига се оказа третият сет. В него Алкарас направи пробив едва в деветия гейм, но това му бе напълно достатъчно, за да запише третата си победа в четири мача срещу Лехечка. 

Голямото предимство на испанеца в мача дойде от броя на завършващите удари, който бе 28:16 в негова полза. Освен това той не допусна и нито един брейкбол в мача, а в същото време създаде девет такива за себе си.

На полуфиналите Алкарас ще очаква победителя от сблъсъка между носителя на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович от Сърбия и миналогодишния финалист Тейлър Фриц от САЩ.

/ГК/

