Български финал във виртуалната Световна купа по сноуборд

Феновете на алпийския сноуборд от целия свят избраха да има български финал във виртуалната Световна купа на FIS в Instagram, съобщиха от Българска федерация ски.

Един срещу друг в битка за сърцата на любителите на този спорт се изправят големите ни звезди на Радослав Янков и Тервел Замфиров. На полуфинала Янков надви по гласове австриеца Арвид Аунер, а Замфиров се наложи над италианския ас Маурицио Бормолини.

"Битката за любовта на феновете ще започне скоро, но е ясно, че победителят ще бъде българин. Да си пожелаем същият финал и на олимпиадата в Милано и Кортина!", написаха от БФСки.