Подробно търсене

Български финал във виртуалната Световна купа по сноуборд

Георги Крумов
Български финал във виртуалната Световна купа по сноуборд
Български финал във виртуалната Световна купа по сноуборд
Радослав Янков (вляво) и Тервел Замфиров / снимка: Красимир Николов/БТА (БТ)
София,  
02.09.2025 21:27
 (БТА)

Феновете на алпийския сноуборд от целия свят избраха да има български финал във виртуалната Световна купа на FIS в Instagram, съобщиха от Българска федерация ски.

Един срещу друг в битка за сърцата на любителите на този спорт се изправят големите ни звезди на Радослав Янков и Тервел Замфиров. На полуфинала Янков надви по гласове австриеца Арвид Аунер, а Замфиров се наложи над италианския ас Маурицио Бормолини.

"Битката за любовта на феновете ще започне скоро, но е ясно, че победителят ще бъде българин. Да си пожелаем същият финал и на олимпиадата в Милано и Кортина!", написаха от БФСки.

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:14 на 02.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация