Националният отбор на Испания пристигна в София, стотици привърженици посрещнаха европейските шампиони

Европейският шампион по футбол Испания пристигна тази вечер в София за двубоя с националния отбор на България от квалификациите за световното първенство през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада. Срещата ще се играе в четвъртък на Националния стадион "Васил Левски".

Испанците кацнаха на летище "Васил Левски", след което веднага се отправиха към столичния хотел "Милениум". Там те бяха посрещнати от стотици фенове, които ги посрещнаха топло, а най-много овации събраха звездата на Барселона Ламин Ямал, защитникът на Челси Марк Курурея, халфът на Манчестър Сити Родри, както и старши треньорът Луис де ла Фуенте. В един момент феновете скандираха и "българи, юнаци", но по никакъв начин не се стигна до напрежение.

В утрешния ден селекционерът на Ла Фурия Роха Да ла Фуенте ще даде пресконференция, а в четвъртък мачът на Националния стадион се очаква да бъде посетен от над 40 000 зрители. Срещата е първа и за двата отбора в квалификационна група "Е", в която са още тимовете на Турция и Грузия.