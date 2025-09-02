Голям хедж фонд купи акции на "ПепсиКо" за 4 милиарда долара

Американският хедж фонд "Елиът Мениджмънт" (Elliott Management) е придобил дял на стойност 4 милиарда долара в гиганта в производството на напитки "ПепсиКо" (PepsiCo) и планира кампания за повишаване на цената на акциите на компанията. Това съобщи днес в. "Уолстрийт джърнъл", цитиран от Ройтерс, позовавайки се на информирани източници.

Акциите на "ПепсиКо" поскъпнаха с около 5 на сто в предварителната търговия. Към 20 часа българско време книжата са нагоре с над 2 процента до 151,72 долара за брой.

Този ход се случва в момент, в който компанията се опитва да се справи с нестабилното търсене на бизнеса си със закуски и работи по промяна на потребителските предпочитания към по-здравословни газирани и негазирани напитки.

"Елиът" и "ПепсиКо" не отговориха веднага на исканията на Ройтерс за коментар.

Позицията превръща "Елиът" в един от най-големите инвеститори на "ПепсиКо", заяви инвеститорът активист по-рано днес в писмо до борда на директорите на компанията. Самата компяния заяви в съобщение за медиите, че ще разгледа перспективите на новия инвеститор в контекста на своята стратегия за растеж, която според нея е насочена към ускоряване на растежа и осигуряване на дългосрочна стойност за акционерите.

"ПепсиКо" някога беше сериозен конкурент на "Кока-Кола" (Coca-Cola), но нейната едноименна класическа газирана напитка наскоро падна на четвърто място по обем на продажбите в САЩ. "Кока-Кола" е номер 1, а "Доктър Пепър", (Dr Pepper), собственост на "Кюриг Доктър Пепър" (Keurig Dr Pepper), е номер 2, според данни на анализаторската платформа "Бевиридж Дайджест" (Beverage Digest). "Спрайт" (Sprite), също собственост на "Кока-Кола", е трети по продажби.

Проблемите на "Кока-Кола" се засилиха през последните месеци заради митата и все по-чувствителните към цените потребители, отбелязва още "Уолстрийт джърнъл".

В допълнение към едноименната напитка марките на "ПепсиКо" включват "Маунтин Дю" (Mountain Dew), "Гейтърейд" (Gatorade), "Лейс" (Lay's), "Доритос" (Doritos) и "Куейкър Оутс" (Quaker Oats). Наскоро компанията придоби марката за пробиотична сода "Попи" (Poppi) и производителя на тортила чипс "Сиете Фуудс" (Siete Foods).