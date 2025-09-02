За 10 години албанските емигранти са донесли 7,7 милиарда евро за семействата си в Албания

Въпреки че не присъстват физически в Албания, хиляди албанци, разпръснати по света, остават основния източник на приходи за хиляди семейства в страната, съобщава информационният портал "Шчиптаря".

Това явление от една страна се е превърнало в сериозен проблем за пазара на труда, но от друга издържа финансово почти една трета от албанските семейства, отбелязва изданието.

Само за първите три месеца на 2025 г. албанските емигранти са превели чрез официални канали за трансфер 252 милиона евро. Тази сума щеше да е много по-голяма, ако бяха включени и парите, които идват в брой, пише "Шчиптаря".

За последното десетилетие емигрантите са донесли 7,7 милиарда евро на страната – колкото беше целият държавен бюджет за 2024 г.

Според статистика, публикувана от "Шчиптаря", през 2015-2016 г. преводите са били 1,213 млн. евро, през 2017-2018 г – 1,306 млн. евро, през 2019-2020 г. 1,375 млн. евро, 2021-2022 г. – 1,595 млн. евро, а през 2023-2024 г. – 1,974 милиона евро.

Според предварителни данни на Банката на Албания (централната банка на страната – бел. ред.) има силна връзка между получените парични преводи и благоденствието на албанските семейства. От банката допълват, че тези средства помагат за редуцирането на процента население, което живее на прага на бедността.

В миналогодишен анализ Банката на Албания беше оценила, че бедността в страната без този източник би била с минимум 8 процента по-висока, докато тази година изчислява, че бедността без паричните преводи от емигрантите би била 28 процента.

Стойността на тези парични преводи преди десет години обаче не е същата като днес заради промяната в курса евро-албански лек, отбелязва порталът. Отслабването на еврото е обезценило и идващите от емигрантите пари: ако през 2015 г. човек изпраща на роднините си 1000 евро, равностойни на 137 хиляди леки, днес същата сума в евро се разменя за 97 хиляди леки.