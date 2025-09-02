Две години затвор присъди съдът в Скопие на нападателя на кмета на столицата на Северна Македония

Две години затвор за грубо насилие срещу кмета на Скопие постанови Основният наказателен съд в Скопие срещу нападателя на Данела Арсовска, съобщават медиите в Северна Македония.

„Съдът реши, че мярката за неотклонение следва да бъде удължена до влизане в сила на присъдата, т. е. - до началото на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, но не повече от шестдесет дни“, се казва в съобщението на наказателния съд.

Делото се отнася до инцидента на 11 юли, когато Арсовска беше нападната при проверка за незаконно строителство в община Чаир в Скопие. Според обвинителния акт нападателят ѝ е пристигнал с електрическа тротинетка и е нападнал кмета физически и словесно, причинявайки ѝ телесни повреди и отправяйки към нея сериозни заплахи.

На предишно заседание нападателят категорично отрече обвиненията, твърдейки, че именно той, а не Арсовска е жертвата. Той поясни тогава, че е направил опит да изключи телефона на Арсовска, докато тя се е опитвала да го записва, че ситуацията ескалирала много бързо в словесна, а след това и физическа разправа и Арсовска го е ритнала в прасеца, докато той е стоял там без да прави каквото и да било, пишат медиите в Северна Македония.

В съобщението на наказателния съд се казва, че страните имат право да обжалват присъдата пред Апелативния съд в Скопие.