Подробно търсене

Две години затвор присъди съдът в Скопие на нападателя на кмета на столицата на Северна Македония

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Две години затвор присъди съдът в Скопие на нападателя на кмета на столицата на Северна Македония
Две години затвор присъди съдът в Скопие на нападателя на кмета на столицата на Северна Македония
Снимка: Владислав Тентов/БТА
Скопие,  
02.09.2025 21:24
 (БТА)

Две години затвор за грубо насилие срещу кмета на Скопие постанови Основният наказателен съд в Скопие срещу нападателя на Данела Арсовска, съобщават медиите в Северна Македония.

„Съдът реши, че мярката за неотклонение следва да бъде удължена до влизане в сила на присъдата, т. е. - до началото на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, но не повече от шестдесет дни“, се казва в съобщението на наказателния съд. 

Делото се отнася до инцидента на 11 юли, когато Арсовска беше нападната при проверка за незаконно строителство в община Чаир в Скопие. Според обвинителния акт нападателят ѝ е пристигнал с електрическа тротинетка и е нападнал кмета физически и словесно, причинявайки ѝ телесни повреди и отправяйки към нея сериозни заплахи.

На предишно заседание нападателят категорично отрече обвиненията, твърдейки, че именно той, а не Арсовска е жертвата. Той поясни тогава, че е направил опит да изключи телефона на Арсовска, докато тя се е опитвала да го записва, че ситуацията ескалирала много бързо в словесна, а след това и физическа разправа и Арсовска го е ритнала в прасеца, докато той е стоял там без да прави каквото и да било, пишат медиите в Северна Македония.

В съобщението на наказателния съд се казва, че страните имат право да обжалват присъдата пред Апелативния съд в Скопие.

/СХТ/

Свързани новини

18.07.2025 17:42

Прокуратурата на Република Северна Македония повдигна обвинение на нападателя на кмета на Скопие, а съд разпореди за него 30-дневен арест

Прокуратурата на Република Северна Македония е повдигнала обвинение срещу мъжа, нападнал кмета на Скопие Даниела Арсовска преди седмица, съобщи прокуратурата в съобщение. Арсовска беше нападната на 11 юли по обяд в скопската община Чаир. В
11.07.2025 18:10

Кметът на Скопие Данела Арсовска е била физически нападната при проверка на незаконно строителство в скопската община Чаир

Кметът на Скопие Данела Арсовска е била физически нападната днес по обяд в скопската община Чаир, съобщават медиите в Северна Македония. Местните журналисти се събраха пред входа на болница „8 септември“, където Арсовска е отишла след инцидента. В

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:14 на 02.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация