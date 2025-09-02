Тръмп обяви, че Космическото командване на САЩ се мести от Колорадо в Алабама

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Космическото командване на страната ще бъде преместено от Колорадо в Алабама, отменяйки решението от ерата на Байдън да го запази в западния планински щат, предаде Асошиейтед прес.

Функциите на Космическото командване включват провеждане на операции като осигуряване на сателитна навигация и комуникация с войските, както и издаване на предупреждения за изстрелвания на ракети. Алабама и Колорадо отдавна се конкурират за Космическото командване, защото то има значителни последици за местната икономика. Служители, както от Алабама, така и от Колорадо твърдят, че техният щат е по-доброто място.

„Щабът на Космическото командване на САЩ ще се премести в красивото място, наречено Хънтсвил, Алабама, което завинаги ще бъде известно като Ракетния град. Имахме ожесточена конкуренция за това и Алабама го получава“, заяви Тръмп. Той допълни, че Хънтсвил е спечелил надпреварата за щаба на Космическото командване, отчасти защото „там се бориха по-усилено за него от всеки друг“.

Сенаторът от Републиканската партия Томи Тубървил, който се кандидатира за губернатор на Алабама, заяви, че Хънтсвил е „перфектното място“ за щаба и предложи той да бъде кръстен на Тръмп. Сенаторът републиканец от Алабама Кейти Брит, която стоеше до Тръмп по време на обявяването на новината, му благодари за „възстановяването на Космическото командване в законния му дом“.

Тръмп допълни, че когато е създал Космическото командване през първия си мандат, е планирал да установи щаба му в Алабама, но администрацията на Байдън е решила да го разположи в Колорадо.

„Администрацията на Байдън избра да направи това политическо“, заяви Брит. „Това, което искаме да направим, е да поставим безопасността и сигурността на американците на първо място. Искаме да се уверим, че нашият американски боец ​​е на първо място“, допълни тя.

Тръмп каза, че един от проблемите му с Колорадо е, че е разрешено гласуване изцяло по пощата, което според него насърчава измами. „Проблемът с Колорадо е, че имат много корумпирана избирателна система“, допълни той.

Космическото командване на САЩ заяви в социалната мрежа „Екс“ след съобщението, че „е готово да изпълни указанията на президента след днешното обявяване на Хънтсвил, Алабама, за постоянно място на щаба на командването“.

Хънтсвил, Алабама, наричан „Ракетният град“, отдавна е дом на армейския арсенал „Редстоун“ и космическия център „Маршал“ на НАСА. Командването за космическа и противоракетна отбрана на армията също се намира в Хънтсвил, който е получил прякора си заради ролята си в изграждането на първите ракети за космическата програма на САЩ.

Кметът на Хънтсвил Томи Батъл заяви, че около 1400 работни места в Космическото командване ще бъдат прехвърлени към „Редстоун“ през следващите пет години.