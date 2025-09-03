Събитията днес - Свят

ПЕКИН - Военен парад в китайската столица по случай 80-ата годишнина от победата срещу милитаристична Япония по време на Втората световна война. Ще присъстват редица световни лидери, сред които президентите на Китай и Русия, Си Цзинпин и Владимир Путин, както и севернокорейският държавен ръководител Ким Чен-ун.

ВАШИНГТОН - Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще посрещне в Белия дом новия си полски колега Карол Навроцки.

- Изслушване в долната камара на Конгреса на САЩ за "заплахата от Европа" с участието на британския десен политик популист Найджъл Фараж.

БРЮКСЕЛ - Ще бъде публикувано новото проучване на общественото мнение на Евробарометър.

- Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще се срещне с президента на Естония Алар Карис.

ВИЕНА - Посещение на председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Австрия в рамките на негова обиколка в ЕС. Утре Коща ще бъде в България.

ПАРИЖ - Последно заседание на френското правителство преди вота на доверие на 8 септември, поискан от премиера Франсоа Байру.

ЛОНДОН - Визита на испанския премиер Педро Санчес във Великобритания.

БОЛОНЯ - Заседание от процеса срещу украинец, заподозрян за саботажа на газопровода "Северен поток".

ДРЕЗДЕН - Германски депутат от крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" е призован да се яви като свидетел на делото срещу негов бивш помощник по обвинения в шпионаж.

ДЕЛХИ - Посещение на германския министър на външните работи Йохан Вадефул в Индия.

МАСКАТ - Визита на иракския премиер Мохамед Шия ас Судани в Оман (и утре).

КИНГСТЪН - Парламентарни избори в Ямайка.