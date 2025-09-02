Подробно търсене

Константин Костов, Петра Куртева
МВР и пожарната извършват аварийна спасителна операция на две непълнолетни деца в София
Снимка: Христо Касабов/БТА
София,  
02.09.2025 22:25 | ОБНОВЕНА 02.09.2025 23:40
 (БТА)

МВР и пожарната извършват аварийна спасителна операция на две непълнолетни деца на строителна площадка в София, съобщиха за БТА от МВР.

На мястото на обекта – висока строяща се сграда край бул. "Цариградско шосе", има засилено полицейско присъствие. От сградата бяха изведени деца и заедно с техни близки се качиха в автомобил на полицията, видя репортер на БТА. Полицаите продължават да оглеждат района. 

Повече информация по случая се очаква в утрешния ден.

/АБ/

