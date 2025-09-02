МВР и пожарната извършват аварийна спасителна операция на две непълнолетни деца в София

МВР и пожарната извършват аварийна спасителна операция на две непълнолетни деца на строителна площадка в София, съобщиха за БТА от МВР.

На мястото на обекта – висока строяща се сграда край бул. "Цариградско шосе", има засилено полицейско присъствие. От сградата бяха изведени деца и заедно с техни близки се качиха в автомобил на полицията, видя репортер на БТА. Полицаите продължават да оглеждат района.

Повече информация по случая се очаква в утрешния ден.