Барселона прати млад защитник под наем в Елче

Боян Денчев
снимка: АP, Joan Monfort
Барселона,  
02.09.2025 20:12
Защитникът на Барселона Ектор Форт се присъедини към Елче под наем, съобщава пресслужбата на клуба от Аликанте. Споразумението е валидно до края на сезон 2025/26 без опция за откупуване.

19-годишният испанец е изиграл 30 мача за Барселона и е направил 3 асистенции. Форт е продукт на школата на каталунците. За родината си Испания има 6 срещи за състава до 19 години.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 10 милиона евро.

