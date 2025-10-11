Германският нападател Никлас Фюлкруг е получил нова контузия

site.btaГерманският нападател Никлас Фюлкруг е получил нова контузия
Нападателят Никлас Фюлкруг не е получил късна повиквателна за националния отбор на Германия, защото отново е контузен, заяви треньорът Юлиан Нагелсман.
Нагелсман каза пред АРД, че Фюлкруг има травма на бедрения мускул след тренировка в клубния си тим Уест Хям тази седмица и ще отсъства от игра няколко седмици.
Фюлкруг не беше в първоначалния състав на Нагелсман за квалификациите за Световното първенство срещу Люксембург и Северна Ирландия. Селекционерът обаче каза, че иска да го повика, след като Ник Волтемаде се разболя и може да не е 100 процента готов за игра.
Фюлкруг, който има проблеми с контузии, може да пропусне и квалификациите през ноември срещу Люксембург и Словакия, пише ДПА.
Той има 14 гола в 24 мача, но тази година е играл само два пъти като резерва срещу Португалия и Франция на финалите на Лигата на нациите през юни. Той пропусна и първите квалификации за Световното първенство през септември.
/ИК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина